為培育原住民族科學人才，教育部國教署委託國際化學奧林匹亞主席、台師大教授張一知執行「高級中等學校原住民族學生化學科學人才培訓計畫」，從奧林匹亞競賽實驗題結合日常生活經驗，引導學生發現問題及動手做實驗，提升原民生的科學能力。

「高級中等學校原住民族學生化學科學人才培訓計畫」，將國際化學奧林匹亞競賽實驗題改編後，引導學生從日常生活經驗或實作中找出問題。之後再依據問題特性，運用科學理論與儀器進行自然科學探究活動，發表探究成果與提出合宜的問題解決方案。

例如，在反應動力學、鹽類的鑑定，以及維他命C中抗壞血酸含量的測定，帶領學生深入了解化學反應的速率定律式、離子度積和沈澱反應、氧化還原等概念。

分子料理則利用簡單的海藻酸鈉和鈣離子產生化學作用後，可以形成薄膜的概念，做成粉圓、麵條等各種形式的料理，相當具有專業性，也讓學生理解化學在生活中可說是無所不在。

教育部國教署表示，未來將持續推動各項原住民族學生科學人才培訓計畫，引導更多學生投入科學教育各領域之中。109年暑期「高級中等學校原住民族學生化學科學人才培訓計畫」成果紀錄已公布於youtube網站 (https：／／youtu.be／XfrR9WFcovc )，歡迎學生與各界人士可往觀賞。

(中時 )