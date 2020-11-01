湯姓婦人日前在新光三越百貨公司站前店專櫃因購物糾紛後暴走，拿著首飾空盒要求賠償，不但爆粗口飆罵櫃姐，更嗆「全家死光」，台北地院依恐嚇危害安全罪判處湯婦罰金5000元，緩刑2年。

湯婦因今年4月到新光三越百貨公司站前店1樓某專櫃，購買項鍊1條，事後項鍊遺失，5月1日下午1時30分，湯帶首飾空盒再赴專櫃欲再購買項鍊，質問劉姓櫃姐為什麼她花3500元買項鍊送妹妹， 1個星期就不見了，妹妹只戴了2次心情不好，這是「東西瑕疵」才「搞丟東西」，要求賠償新的，與劉發生衝突。

湯對劉辱罵「幹」、「妳們家人都死光了嗎」、「妳全家死光了嗎」，並向劉恫稱：「妳今天沒有賠我，我就在這邊讓妳沒有辦法做生意，妳也不要做了」，湯暴走過程全遭民眾錄下，事後劉報警提告。北檢依公然侮辱、恐嚇危害安全罪起訴湯婦。

北院審理時，湯婦認罪並與劉和解，劉撤回公然侮辱罪告訴，法官依恐嚇危害安全罪判處湯婦罰金5000元，緩刑2年。

(中時 )