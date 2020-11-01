TRUMP2020

This is the most badass thing I've ever seen in my life. Go Texas. pic.twitter.com/dnr8Ns9qe0 — L 🤺 (@SomeBitchIKnow) October 31, 2020

美國總統大選即將進入最後階段，總統川普與拜登在各個搖擺州的造勢活動也越加激烈，為了搶下每一張選票、拿下搖擺州，兩位主要候選人使出渾身解數在廣大的美國各州奔走；而德州過去一直以來都是共和黨的大票倉、紅州，但近來卻傳出「德州要翻藍了」的說法，引發網友討論。

外媒報導，目前德州已經超過900萬人完成提早投票，這個數字比2016年的德州總投票人數還多，民主黨人士就指出，總投票數增加這麼多，很有可能選舉結果會出現巨大的變化；而民調顯示，該州川普對上拜登的支持度上，川普僅稍微領先對手，這也讓這個過去共和黨的大票倉被列入「翻轉州」的名單之中。

但儘管如此，網友還是對於「拜登將在德州勝出」這件事相當存疑，在台灣論壇引起討論，有網友就分享30日拜登的競選車前往德州準備進行造勢時的畫面，只見影片中拜登所搭乘的遊覽車旁有許多車隊隨行，但隨行的車輛上卻都插滿著共和黨、川普的旗幟以及美國國旗，顯示跟在拜登旁邊的民眾「根本就通通都是川粉」！

這個畫面讓網友看傻了，直呼「川粉人真好，看拜登沒有人潮，還到場幫他衝人氣」、「川粉全面倒戈啦」、「拜登德州穩了哈哈」、「美式幽默真有趣」、「川粉的愛與包容」、「老實講這真的有點可怕XD」、「幫對手貪食蛇這操作還真沒看過」。

(中時新聞網)