美術園道商圈位於國立美術館前綠園道周邊，榮獲友善活力類冠軍殊榮。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

經濟部中小企業處舉辦「2020全國特色商圈評選」，以友善活力、推向國際及魅力特色三大指標，透過專家審查、秘密客評分、網路投票，由全民票選心目中的特色商圈。結果出爐台中「美術園道商圈」獲得友善活力類冠軍、「東海藝術街商圈」獲得魅力特色類第二名，肯定台中商圈行銷與輔導作為。

經發局指出，評選所列的三大指標，各別象徵優質商圈應有的服務滿意度、國際接軌能力，以及創造差異化體驗的亮點特色；此次評選除透過專家審查、秘密客評分，也納入網路投票機制，由全民一同選出心目中的特色商圈，頗具鑑別度。

經發局說，美術園道商圈在市府經發局輔導下，周邊綠園道及歐美獨門獨院建築，呈現自然、閒適、寧靜的氣氛，生活美學自成一格，不僅吸引藝術家進駐，也有許多特色餐廳座落該處。位於美術園道商圈的「京華煙雲」及「新月梧桐」雙雙獲得2020米其林必比登推薦，商圈豐富度再升級。

東海藝術街商圈則由一群認同藝術村理念，願意傾注人文藝術精神與共同經營這片藝術街坊的藝術家所組成；富有情感的創作賦予商圈濃濃的藝術氣息，魅力特色受年輕族群青睞。經發局針對東海藝術街商圈特色，輔導舉辦萬聖節、聖誕節等異國文化活動，將東海藝術街充滿人文氣息的底蘊呈現給各地遊客。

經發局強調，台中是全台人口第二多的城市，商圈商機無限，除獲獎的美術園道、東海藝術街商圈外，還有中區自由路商圈、精明一街商圈、繼光街商圈、一中商圈、逢甲商圈、新社魅力商圈及豐原廟東復興商圈等，歡迎民眾到台中實地探訪。

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(中時 )