距離「小飛俠」布萊恩墜機意外身亡，已經過了9個多月時間，籃網新任總教練納許最近受訪時，突然懷念起這名曾經並肩作戰過的隊友，「當聽到布萊恩墜機身亡噩耗傳來，我剛好人在洛杉磯打網球，當時我幾乎喪失了所有的知覺！」

「我整個人都變得冰冷且麻木，我不知道這是不是所謂過度震驚引發身體保護機制，或是其它什麼狀況，」納許最近接受《紐約郵報》記者塞比訪問時表示，「我用了很長時間才緩過來，直到現在這個時刻，我才開始接受這件事是真的。」

納許曾在2012到14年期間跟布萊恩攜手作戰，兩人關係亦敵亦友，「這種感覺太不真實，我整個生涯都在跟他競爭，也曾跟他並肩作戰快1年多時間，我大概從2016年就沒看過他了，但我認為他就在那裡，我們總有一天會再相遇。」

除了感傷布萊恩的突然過世，納許日前才好不容易搞定自己的教練團成員，除了找來昔日恩師丹托尼擔任助教，也招募了前太陽隊友史陶德邁爾，接下來就等下個球季開打，正式進入這個菜鳥教練團的驗收期，看來納許身上壓力絕不會小。

(中時 )