全球大型VR體驗服務商「數字王國」打造虛擬偶像，透過面部捕捉系統為歌手林俊傑量身打造虛擬人物M.E.，以新專輯《倖存者．如你》在10月30日舉辦一場新歌首唱LIVE，兩者同框互動吸睛。數字王國表示，持續在台灣發展虛擬人物的場景化應用，除娛樂產業外，也將投入到其他領域。

據《2019年虛擬偶像觀察報告》顯示，有3.9億消費者表示對虛擬偶像的喜愛或關注，其中有巨大消費潛力的次世代佔比預計於2020年達到40％，意味有更多元商業應用的可能性。

數字王國利用自主研發的虛擬人物技術搭配深度學習，造就可實時操控的數字角色，比如《復仇者聯盟》系列中的「滅霸」，以及虛擬人物Tupac Shakur、鄧麗君，此次替林俊傑打造虛擬人物M.E.也是藉助同款技術構建而成，創下華語樂壇首例。

數字王國表示，面部捕捉系統Masquerade 2.0可以協助遊戲開發者、劇集和商業廣告創作者，將電影級的虛擬人物融入次世代作品，同時將演員的表演深度和情緒傳達呈現在所有小螢幕。

這項技術逐步轉向簡易化、自動化和實時化，任何用戶只要透過普通的攝影鏡頭即可為自身定制虛擬臉孔或角色。而虛擬人物與虛擬現實的結合，則打破了虛擬世界的人人交互壁壘，用戶因此能夠憑藉其虛擬形象在同一虛擬世界中面對面交流。

空間是數字王國佈局消費級市場的重要策略，在VR內容的分發管道具有先行者優勢，將在好萊塢、大中華區市場的業務經驗和技術革新形成了協同效應。面對沉浸式、體驗型新時代的文旅產業，相較傳統主題樂園的呈現形式，數字王國綠洲大型數位主題樂園將突破時間和空間的束縛，為消費者開創前所未有的體驗方式。

(工商 )