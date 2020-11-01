武陵農場櫻花季享負盛名，明年櫻花季11月1日開放訂房，熱門假期全房型6分鐘秒殺。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵賞櫻季一房難求，今日開放明年2月至3月1日春節暨櫻花季房間預定，因為明年春節假期長達7天，加上228連假，許多民眾規劃上山賞花，因此2月熱門假期如春節假期、假日、228假期，開放訂房約6分鐘就全部秒殺額滿。

武陵農場指出，國民賓館共有116間房，其中20間保留給榮民專案，今日上午8時30分開放訂房後熱門假期短短6分鐘隨即額滿，隨後平日全房型也被搶光，網路、電話訂房各佔6成及4成。

武陵農場表示，沒訂到客房的遊客，不妨碰碰運氣，過幾天再打電話到櫃檯詢問是否有人退訂，或是12月1日早上8點亦可訂位露營區，也可以考慮搭乘一日遊賞櫻專車，或團客旅遊方式來場賞花。

武陵農場強調，武陵值得一遊的季節不只是2月份的櫻花季，11月份的楓紅、落羽松及銀杏也是網搜第一的熱門景點，而12、1月份的梅花在網路上也是排行有名，不同於平地的白色梅花，農場的梅花則有白、粉、紅等多個品種，美麗程度不輸櫻花；還有香氣濃烈的臘梅，品種有素心臘梅、馨口臘梅及大花臘梅等。

除了以上季節之外，武陵農場的3月為霧社櫻、桃花及蘋果花花季，4月是白、紫藤盛開的季節。農場已規劃培植五個紫、白藤品種，目前已小有成就，預計幾年後將成為武陵農場另一重要花季，有興趣的民眾可以在以上時間來場欣賞到不同的花卉及風景。

(中時 )