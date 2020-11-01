昨天（10月31日）是一年一度的萬聖節，許多民眾都應景搞怪扮裝，性感女神邱淑貞的大女兒沈月也不例外，沈月就在IG分享一系列Cosplay成九尾妖狐的辣照，她大秀香肩和美腿，舉手投足魅力爆表，美艷程度不輸媽咪邱淑貞的性感全盛時期。

沈月在萬聖節火辣扮成九尾妖狐「阿璃」，只見沈月身穿短版的平口上衣，低胸設計更顯她的白嫩上圍，超短裙擺更是讓沈月一雙美腿全被看光，再搭配沈月的狐狸髮飾，讓她舉手投足魅力爆表。

沈月上下齊露，青春俏麗模樣讓人看傻眼，美艷程度不輸媽咪邱淑貞的性感全盛時期。其實沈月遺傳邱淑貞的美女基因，以一張精緻臉蛋和美腿而被受封為「最美星二代」，也讓她一舉一動都引發關注。

不過沈月今年4月曬自拍照時，一度被指發福、臉蛋變圓潤，而她事隔3個月後再PO自拍，沈月嬰兒肥消失，一張精緻的瓜子臉蛋美到讓人看傻眼，而如今沈月在萬聖節辣扮九尾狐，更是美出新高度。

(中時新聞網)