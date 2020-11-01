全台唯一視障音樂會「聽•見」，昨晚在台中圓滿戶外劇場感動上演，吸引數千觀眾到場支持，包含閃亮台中樂團、傑出視障音樂家黃裕翔，以及張秀卿、梁文音、許富凱等知名歌手，搭配「向日光」和「黑墨鏡」兩個視障樂團一起演出，向台下滿滿觀眾展現視障樂團對音樂的堅持。

勞工局表示，這場全台最大視障音樂會今年已邁入第7年，由弘光科技大學管樂社及台中市土風舞協會揭開序幕，另也邀請台中市首屆勞工歌唱大PK優勝者林頡穎、謝金融、許麗真擔任表演嘉賓。

台中市政府勞工局長吳威志說，視障者有敏銳觸覺，對聲音的感受程度也高於常人，希望透過與在線歌手的大型聯合演出，提高視障音樂家的曝光機會，期待後續各界能多邀請他們演出。

勞工局強調，昨晚同時頒獎表揚首屆台中市青年創業品牌特色標章，遴選出18件優勝作品，協助將他們開發、設計的高質感特色伴手禮，行銷販售至全國各地，推展台中市青年創業者品牌。

吳威志也在音樂會尾聲抽出Gogoro電動機車、氣炸鍋及商品禮券等獎品，讓現場民眾聽得盡興也玩得開心，一同度過感動且美好的周末夜晚，他也再次呼籲，如有意願邀請台中市視障樂團合作，歡迎電話洽詢04-22289111分機35431。

(中時 )