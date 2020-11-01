大陸一名女子滿懷期待與男網友相約，2人上餐廳吃飯，點了1000多人民幣（約4200台幣）大餐。不料男方吃到一半說要上廁所，再也沒返回座位；他事後在網路上嘲笑女方長太醜，抱怨「提前開了房真的浪費」，渣男行徑被網友圍剿。

大陸知名八卦微博用戶「關愛老實人」日前分享一篇超離譜爆料，該名男網友「鹹魚阿南」年僅16歲，稱自己和女網友見面，但對方跟照片的落差實在太大，於是他決定吃完大餐後，藉口「尿遁」趁機落跑。

事後「鹹魚阿南」還大肆嘲諷對方，「本人真讓我反感，我趁上廁所溜了，飯錢也不想給，我還提前開了房真的太浪費了」，甚至秀出截圖，寫著「妹子，我走了，黑名單見」。

女網友原本以為「網戀變真愛」，等半天沒等到人，一看訊息才驚覺被丟包，懇求「你不喜歡就不喜歡，為什麼要跑？至少吃飯的錢要平分吧！你還有良心嗎？我身上錢不夠，你能回來嗎？」

文章PO出後，網友痛批「鹹魚阿南」不要臉，沒必要這樣耍人，「你才長得醜，用什麼臉嫌棄人家」；有人挖出「鹹魚阿南」的微博傳訊痛罵，「分明想佔便宜不出錢，無恥」。

(中時新聞網)