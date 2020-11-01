娛樂8點半》自古紅顏多薄命！這句話套在樂韻的身上，似乎也不為過，因為愛上渣男，導致生活一團亂，最後還賠上了性命，28歲就香消玉殞，留給外界無限惋惜。

樂韻因在電視劇《相逢在大篷車上》擔任女主角受到關注，丹鳳眼加上迷人酒窩，當時被稱為最靚麗且甜美的影星。之後在《通緝令》飾演反角，不過觀眾没有因她出演反角而厭惡，反而更加喜歡她的甜美外表。

1984年《紅樓夢》籌備拍攝，樂韻剛進劇組時，就被公認是劇組最美的女演員，連化妝師都說她的眼睛很迷人。當時和她競爭王熙鳳一角的演員是鄧婕，也就是張國立現任妻子。

才17歲的樂韻，外型比鄧婕出色，幾乎已確定由她出演，鄧婕也準備放棄角色的競爭時，未料樂韻迷上當時邵氏的老戲骨羅烈，一心只想和羅烈遠赴香港發展，決定退出《紅樓夢》劇組。

不過導演王扶林捨不得放棄，還想讓樂韻飾演戲份並不多的「尤三姐」一角，即使如此樂韻還是在《紅樓夢》開拍前去了香港，最終沒演成。

而樂韻本以為在香港能和羅烈過上幸福生活，還可以成為大明星，不過她剛到香港就被羅烈藏起來，原來那時羅烈早有家室，而樂韻完全不知情，他背著妻女金屋藏嬌多年。

為了安撫樂韻，羅烈將她介紹到嘉禾旗下公司，並改名樂慧，可樂韻不會廣東話，普通話也不標準，只能勉強在一些低成本的電影裡客串。

但紙包不住火，羅烈外遇的消息曝光，他的妻子因此大鬧一場，為了自己的名聲，羅烈拋棄樂韻，也不給她生活費，不甘心的樂韻找上門，卻被報警趕走。舉目無親的樂韻，剛好碰到1995年後香港電影低潮時代，只能靠微薄收入維生，加上又將母親接到香港，母女生活更是捉襟見肘。

為了生計，樂韻只能出演幾部王晶的低檔片和一部三級片，雖然生活窮困，但樂韻卻始終不願為酒樓、商行舉行的活動剪彩，因她認為那是有損演員形象的事情。

在感情和事業兩不順的情況下，樂韻在1996年結束自己年僅28歲的生命。外傳她認為自己沒臉回家鄉，加上母親經常嘮叨，甚至說出「別人來香港兩年就能找到大老闆，你來這麼多年卻混不到飯吃」，母女爭執不斷，才會選擇輕生。

猝逝的她沒留下什麼，要林健明以演藝協會的名義替她處理身後事，母親因「白髮人不送黑髮人」而未出現葬禮，據悉她最後黯然回到上海。

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(中時新聞網)