國民黨革實院院長、台北市議員羅智強今（1）日在臉書提到，2018年國安局長證實監控臉書，而有民眾過去連續8年，將政治獻金全捐給當時在野的民進黨，相信民主就是監督制衡，但民進黨執政後，因為怕被查水表，再也不敢支持在野黨了，羅智強也稱2年後的今日，是「查水表紀念日！」

2018年11月1日，國安局長彭勝竹在立法院答詢時證實，國安局會監控臉書等網路社群，監控內容竟包括「詆毀國家元首」。羅智強表示，兩年來，民眾動不動就踩到民進黨的紅線而被警察約談、然而，卻沒人知道2年前的今天，就是國安局開啟了寒蟬效應的濫觴。

羅智強轉述支持者說法，過去他的政治獻金全都捐給在野黨，因為他相信，民主的核心精神就是監督制衡，所以馬英九執政8年，他都支持民進黨，但因為怕被查水表，所以自從蔡英文上台後，他再也不敢支持在野黨了，「民眾對政府，竟如此懼怕」。

羅智強強調，過去的記憶不應被遺忘，並宣布辦公室主任開設了一個新節目「照妖鏡」，希望透過歷史，還原民進黨的昨是今非，也將妖魔鬼怪現形。

你知道嗎 ... 由羅智強發佈於 2020年10月31日 星期六

(中時新聞網)