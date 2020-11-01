徐男駕駛砂石車，遭楊男駕駛自小客車從後追撞車斗。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

彰化31歲的楊姓男子，今天清晨4時許，酒後駕駛賓士車沿74快速道路北往南，行駛至台74快速道路11k處，從後追撞前方由42歲徐男駕駛的砂石車；警方獲報前往處理，先將楊男送往澄清醫院中港分院診治，經施以酒精濃度測試酒測值超標，全案正由警方調查處理中。

警方指出，今天清晨4時52分獲報，於台74快速道路11k處，發生賓士自小客車追撞砂石車的交通事故。警方調查發現，楊男駕駛賓士自小客車，沿台74線中間車道往南方向行駛，竟從後追撞徐男駕駛的砂石車，造成賓士車向左擦撞護欄直到停止，砂石車減速緩緩向右停靠路尖。

警方到場後，先將受創的楊男送往澄清醫院中港分院診治，楊男四肢有輕微擦挫傷，經施以酒精濃度測試酒測值超標，目前送往澄清醫院中港分院診治中；楊男駕駛賓士車從彰化來台中北屯KTV喝酒（啤酒），結束要回家路上肇事；徐男並無飲酒，全案上午正由警方調查處理中。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

(中時 )