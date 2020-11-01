羅馬尼亞女將哈麗普(Simona Halep)周六在推特自曝感染新冠肺炎：「大家好，向各位報告我的COVID-19檢測結果是陽性，我正在家中自我隔離，症狀輕微。我目前感覺沒事，大家齊心熬過疫情吧。」

哈麗普女單排名世界第2，她先前擔心紐約疫情而放棄美國公開賽，10月有打法國公開賽，但在16強被思薇雅蒂(Iga Swiatek)復仇成功，思薇雅蒂摘下冠軍。其實不管有沒有生病，哈麗普本來就沒機會在年終打下現任球后巴蒂(Ashleigh Barty)。

巴蒂一口氣跳過美網與法網，她的積分8717分仍舊高不可攀，哈麗普7255分、大坂直美5780分都被遠遠甩在後頭。因為新冠疫情襲擊，WTA修改世界排名規定，原先是個人52周內最好的16場比賽積分，現在改從3月中開始部分凍結(放寬52周的限制)。簡言之，巴蒂即使下半年什麼都不做，她也確定成為澳洲史上首位連霸年終球后的女將。

2017-18年是哈麗普連霸年終球后，她也是該國歷來最強女將，預計要參加明年的東京奧運。2012年倫敦奧運時哈麗普還很菜，首輪就被打敗，接著她害怕茲卡病毒而跳過2016年里約奧運，她還沒在奧運得過獎牌。

(中時新聞網)