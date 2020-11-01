鑑於近期國際情勢的重大發展，總統蔡英文10月31日在總統府召開國安高層會議。對此，政論節目男主持人何文堯驚問，這是否表示民主黨美國總統候選人拜登要贏了的意味？同台的資深媒體人王瑞德表示，不論總統川普還是拜登當選，美國對大陸的政策不會有大方向改變。

王瑞德在政論節目《台灣最前線》上表示，川普和拜登誰當選，會攸關於對大陸的態度，所以蔡英文開國安會議是對的。此時何文堯驚問一句，所以小英開這個會議，是代表拜登會贏嗎？王瑞德回應，不一定是拜登會贏，但如果是拜登贏了，台灣對此要有因應。

王瑞德再表示，川普四年前當選總統時，也是把台灣嚇了一大跳，因為民進黨以前一向和民主黨關係較好，和共和黨關係比較好的是國民黨，只是國民黨後來疏於和美國共和民主兩黨經營關係，也是讓人意料之外的事。王瑞德直言，民進黨不會重蹈前總統蔣介石的覆轍，竟然押寶杜威而不是杜魯門。

王瑞德強調，如果是拜登當選，美國對大陸的大戰略還是不會改變，不過是否會如川普派遣艦來協防還尚未知否，台灣現下最重要就是要做好沙盤推演因應日後局勢，若是拜登當選，台灣要如何做，川普連任，台灣又該如何因應，因此，小英召開這個國安會議是對的。

(中時新聞網)