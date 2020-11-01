美國總統大選即將進入最後階段，總統川普與拜登在各個搖擺州的造勢活動也越加激烈，為了搶下每一張選票、拿下搖擺州，兩位主要候選人使出渾身解數在廣大的美國各州奔走；而在過去曾精準預測川普2016年當選以及英國脫歐公投的美國智庫「Democracy Institute」公布最終民調，民調數字讓網友們驚呆了。

美國智庫「Democracy Institute」過去曾精準命中2016年川普當選以及英國脫歐這兩個讓人跌破眼鏡的投票結果，所以其民調內容也相當令人關注，特別是目前已經進入了美國總統大選的最後階段；而他們公布的最終民調中，全國支持度上川普以48%贏過拜登的47%，在各搖擺州中川普更是以49%贏過拜登的45%，選舉人票的最終預測上則是川普將以326票贏過拜登的212票。

該民調數據被分享到台灣論壇上引起討論，網友對於他「川普將全面勝利」的民調結果感到相當驚訝，因為美國大多數的民調機構做出來的數字不是拜登以些微數字領先，就是大贏2位數的支持度，這個民調數據明顯在跟其他人唱反調。

但也有網友指出，這次的民調變化跟2016年非常類似，當年也是川普在選舉中期慘輸給希拉蕊十幾個百分點，但在後來的民調中慢慢拉近，最後反超1到2個百分點，最後拿下選舉的勝利，而對比起目前拜登冰冷的造勢場面以及川普熱情的支持者，這份民調又有那麼幾分道理，不禁直呼「歷史就是這麼驚人的相似！」

(中時新聞網)