琉璃工房創辦人張毅11月1日清晨辭世 10:352020/11/01 旺報 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 琉璃工房在臉書公布創辦人張毅辭世。（取自琉璃工房臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知名導演、琉璃工房創辦人張毅致力於文化傳承。（取自琉璃工房臉書） 琉璃工房創辦人張毅11月1日清晨辭世 李怡芸／台北報導 琉璃工房於臉書公布，創辦人張毅已於11月1日清晨，在妻子楊惠姍、女兒張源，及家人們的陪伴下安詳辭世，享年69歲。 楊惠姍感謝這幾日來自全球各地朋友的關心集氣與助念，後續相關事宜安排處理中。 訊息公告中指出張毅與楊惠姍自1987年創立琉璃工房，始終堅持東方哲思的創作語言，張毅曾說，只有文化，才有尊嚴。 (旺報 ) #張毅 #琉璃工房 #琉璃工 #清晨 #辭世 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中壽 9月營運亮眼 04:102020/11/01 證券．權證 香港大抓捕 6名前現任泛民議員今早被拘捕 09:262020/11/01 兩岸 藥師佛文化節登場 侯友宜到場禮佛 10:252020/11/01 生活 金馬導演張毅辭世 享壽69歲 10:052020/11/01 娛樂 10／30～11／2南港展覽館登場 台北ITF旅展 麗寶祭超殺優惠 04:102020/11/01 產業．科技 光織影舞今壓軸 古董車秀接棒 04:102020/11/01 地方新聞 英國新冠確診破百萬 首相宣布1個月禁足令 5日起實施 06:002020/11/01 國際 星生代／出道500天作品50部 葉小毅看齊BTS拚A咖 07:112020/11/01 娛樂 女兒獻吻喊爸爸好帥賀軍翔秒融化 04:102020/11/01 娛樂新聞 張雅玲猛打鹹豬手尪怪他又非新手 04:102020/11/01 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 林青霞3張私密裸照 他看完驚慌跑了 - 娛樂 澎恰恰簡訊交代後事失聯 許效舜公開內容 - 娛樂 張毅離世帶走全世界！楊惠珊淚：生前兩臂已找不到可以打針的地方 - 新聞 28歲迪麗熱巴「瘦到臉崩」 無P真面目現形嚇壞網友 - 娛樂 22歲IG女神「半裸躺床露兩點」 173字忍淚回應私密照瘋傳 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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