知名導演、琉璃工房創辦人張毅致力於文化傳承。（取自琉璃工房臉書）

琉璃工房創辦人張毅11月1日清晨辭世

李怡芸／台北報導

琉璃工房於臉書公布，創辦人張毅已於11月1日清晨，在妻子楊惠姍、女兒張源，及家人們的陪伴下安詳辭世，享年69歲。

楊惠姍感謝這幾日來自全球各地朋友的關心集氣與助念，後續相關事宜安排處理中。

訊息公告中指出張毅與楊惠姍自1987年創立琉璃工房，始終堅持東方哲思的創作語言，張毅曾說，只有文化，才有尊嚴。

(旺報 )