適逢美國萬聖節期間，正在等待自己NBA新東家出爐的林書豪，當然不會錯過這個可以任意搞怪的機會，他在1日貼出自己穿上父親林繼明衣服與帽子的模樣，乍看之下絕對沒人可以認出他來，只能說豪哥的搞怪能力果然並非一般等級。

「萬聖節快樂！因為我有一段時間沒看到爸爸了，所以今年我打算成為我爸爸，哈哈！」林書豪在IG上寫著，「這些衣物百分之百從我爸爸的衣櫃當中拿來的，我也不懂為何我穿得下。希望我能擁有跟他一樣帥氣頭髮，而不是我的亂髮。」

林書豪最近幾乎都在社群媒體貼出自己辛苦練球的身影，似乎想要對外宣傳自己早就準備好重返NBA舞台了，如今來到美國時間萬聖節，當然要好好搞怪放鬆一下，結果他的父親就變犧牲品了，這種穿上自己父親衣物想法有夠天馬行空。

不過球迷最關心的，還是他能否重回NBA，以目前的謠言來看，他在菜鳥球季效力的勇士，仍然是最有希望招募他的球隊，因為不僅柯瑞喜歡他的打法，豪哥更跟「浪花弟」克雷湯普生一起揮汗練球，只是不知道何時才可確定他的動向。

(中時 )