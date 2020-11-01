金馬獎導演、琉璃工房創辦人張毅日前傳出病危消息，張毅的妻子、影后楊惠姍日前悲傷發文，她祈求菩薩能分一點張毅的痛給她，不過琉璃工房今（1日）在臉書宣布，張毅已於今天清晨在楊惠姍、女兒張源以及家人的陪伴下安詳辭世，享壽69歲。

琉璃工房聲明全文。（圖／取材自琉璃工房LIULIGONGFANG&CO.臉書）

69歲金馬導演、琉璃工房創辦人張毅因動心臟手術後造成輸血感染，日前傳出病危消息，張毅的影后妻子楊惠姍日前悲傷證實，張毅這2年不停進醫院，楊惠姍心疼丈夫飽受病痛折磨，甚至看到張毅認真練習簽名，讓她難過不已：「看著他的辛苦，我心如刀割，我祈求菩薩能不能分一點痛給我啊」。

未料今卻傳出張毅辭世消息，張毅今天清晨在楊惠姍、女兒張源以及家人的陪伴下安詳辭世，享壽69歲。張毅導演過世，李行導演今天上午從新聞得知，簡短與琉璃工房工作室通過電話，以轉達他的致意，過幾天到家屬安頓好，他再前往慰問。

金馬導演張毅和妻子楊惠姍鶼鰈情深。（圖／本報系資料照片）

楊惠姍感謝這幾日來自全球各地朋友的關心集氣與助念，後續相關事宜安排處理中。訊息公告中指出張毅與楊惠姍自1987年創立琉璃工房，始終堅持東方哲思的創作語言，張毅曾說，只有文化，才有尊嚴。

(中時新聞網)