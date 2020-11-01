擔任商總BAC區塊鏈研究所所長的前立委孫大千今天指出，行政院對於美豬的溯源管理如果是玩真的，就應該立刻採用區塊鏈技術，將美豬產品從進口，到加工，再到販售流程當中的所有細節進行登錄。

孫大千表示，由於區塊鏈數據庫具有安全且不可竄改的特性。通過區塊鏈系統，民眾可以隨時查看豬肉產品的原產地，以及每一筆中間交易的過程，以此來確保商品都是經過檢驗的，杜絕不肖廠商上下其手的機會，真正保障消費者選擇的權利。

他說，商總BAC區塊鏈研究所在日前已經和雲林縣政府簽訂MOU，決定共同投入建立「區塊鏈食安溯源系統」。事實上，行政院原本就已經編列預算準備架設國家區塊鍊主鍊的工程。如果連雲林縣政府都可以用盡洪荒之力，採用高科技，來保障民眾的健康安全，為什麼行政院明明擁有足夠的資源和條件，卻要擺爛放水呢？能作為而不作為，這不是打假球嗎？

孫大千強調，身為商總BAC區塊鏈研究所的所長，他要在這裡鄭重向行政院提出呼籲，藉由「區塊鏈美豬溯源系統」，絕對可以精確掌握進口美豬的流向，唯有如此，台灣人民才能夠真正擁有「向瘦肉精說不」的權利！

(中時 )