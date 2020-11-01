今年美國聯盟戰績最差的德州遊騎兵隊，今（1）日決定不執行兩屆賽揚獎得主克魯伯（Corey Kluber）明年球季1800萬美元的選擇權，讓他成為自由球員，而是用100萬美元買斷合約。不過球團也說如果他還想留下，可以用較低的價碼來談。

克魯伯是2014年、17年美聯賽揚獎得主，戰績十分耀眼，當時效力於印地安人隊。2019年5月1日對馬林魚隊之戰，他被安德生（Brian Anderson）打出的強襲球擊中右前臂導致骨折，接下來便開始養傷。

去年球季結束遊騎兵將克魯伯交易過來，放進前3號先發輪值，但今年球季第3場遊騎兵對洛磯隊之戰，他只先發1局投18球便因肩膀不適退場，後來便陷入肩傷的困擾，一直無法再登板投球。

克魯伯2018年拿下20勝（7敗），但最近兩年只出賽8場，都擔任先發，投36.2局，戰績2勝3敗，戰績退步太多，也是讓遊騎兵無法繼續花大錢留他的原因。生涯戰績98勝58敗、自責分率3.16則不錯；但今年已34歲，受傷痛困擾，顛峰不再，如果還想再投，待遇勢必會大幅縮水。

今年克魯伯整季只投18球，原本的年薪是1700萬美元，球季例行賽縮水為60場，打折扣後還有630萬美元，等於每投一球值35萬美元。

(中時 )