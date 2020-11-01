台北市長柯文哲近日追打萊豬議題，更暗酸行政院長蘇貞昌失智，行政院昨反擊指出，「把疾病掛在嘴邊損人不恰當。」柯文哲今出席關渡國際自然藝術季受訪表示，「問行政院A，都會答B。」柯指出，「一開始我們都以為是含有瘦肉精的美豬進來，但現在卻是全世界含有瘦肉精的豬肉都可以進口，法令應該要講清楚。」

柯文哲表示，「商人有利可圖就會標售，很不喜歡台灣擠牙膏的文化，很多都是混過去，全世界進口台灣的豬肉都可以含瘦肉精，那台灣的豬肉不能含瘦肉精不是很奇怪？」

柯文哲痛批，「教育部再下令學校不使用萊豬，那不是說安全，也沒有說清楚哪個部位安全。」柯語帶諷刺說，「桃園市議會都通過自治條例，鄭文燦不是小英的愛將？連民進黨內部都搞不定，就不用去期待別人。」

柯文哲還說，回到2個原則「源頭管理」和「清楚標示」，把流程圖畫清楚才會知道如何應付，入境如何管理、源頭如何管理等程序，柯指出，「台灣處境困難大家都清楚，我們也不會刻意去搗蛋，講清楚要幫忙都可以去處理。」

柯文哲向民進黨喊話，「2014我們都曾一起打過選戰，你們的宣傳手法我都懂，所以請面對問題，不要我說你裝傻，你就扯東扯西。」

另外，行政院及衛福部在上月26日函請部分縣市陳述意見，柯文哲當時稱由秘書長發函很奇怪，但行政院秀出公文地方提供自治條例的說明，柯文哲表示，公文的意義到底是什麼？是知會還是商量，不明白公文的意義。」

柯文哲向中央喊話，「如果是知會，那我收到公文了，我也是看看就好。」

(中時 )