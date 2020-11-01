曾任職南部某國立高工汽車科的曾姓男子，前年對該科女學生產生情愫，竟對她擁抱、親吻、摸屁股及胸部等不當肢體碰觸，明知女生已告知不喜歡被觸碰及親吻，但曾男仍於去年藉為她慶生機會，在教室內擁抱她，校方召開性平會及考績會，將他免職並移送懲戒法院審理。懲戒法院判決曾男休職1年。

校方指稱，曾男原為該校汽車科技佐，因選手培訓及準備鐵路特考原因，認識汽車科1名女生，於2018年9月以兩情相悅理由，對她進行碰觸、擁抱、親吻、摸屁股及胸部等行為。之後女生向曾男表示不喜歡被觸碰及親吻，但去年2月曾男仍藉為她慶生機會，在科館教室擁抱對方，女生憤而轉身離去。

校方召開性平會，認定曾男行為不當，今年7月召開考績會，決議記2大過免職，並依《公務員懲戒法》移送懲戒法院審理究責。

曾男提出女生給他的LINE對話「我喜歡U」作為證據，辯稱，他因與女生關係良好、互有情愫而產生親暱行為，本案僅對方單一指述，沒有證據證明他猥褻女生，事後已與對方家方成立調解，獲檢察官不起訴，請求從輕處分。

懲戒法院依據性平會訪談資料，女生表示剛開始以為曾男是開玩笑，沒放在心上，之後曾男就對她搭肩、摸臀部、胸部、擁抱到親吻。她告訴曾男不喜歡被碰觸與親吻，她晚上會做惡夢、睡不著。她是班上幹部，擔心說出此事會影響老師對她看法，因此懲戒法院認定曾男行為確已造成女生心理壓力與困擾。

懲戒法院認為，曾男身為學校職員，自應具備性別平等意識，與學生互動應嚴守互動分際與相處界線，竟未能尊重學生人格尊嚴及身體自主意識，作出不當行為，造成對方心理壓力與情緒困擾，並影響校園安全，有懲戒必要，判決休職1年。

(中時 )