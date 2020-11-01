圖為原PO的摯愛綠茶，每天都要喝光一組。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多必買商品很多，但一名網友鍾情於這款義美綠茶，熱愛到每次去好市多都要搬4組12罐以上才罷休，是個連店員都認證的「綠茶先生」，時常被店員打招呼，有時沒買綠茶還會關切「綠茶先生怎麼今天沒有買綠茶？」讓他哭笑不得。

這名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，自己買義美綠茶買到在好市多出名了！因為他每次去好市多都會扛至少4組以上的綠茶結帳，驚人的綠茶購買力連收銀員都印象深刻，見到他都打招呼，「嗨綠茶先生，你又來買綠茶了」，如果沒買也會被問「今天怎麼沒有買綠茶？」。

原PO更表示，他覺得這款綠茶比不少家的手搖飲好喝，一天都要喝掉一組，有時還不用等到保存期限就喝光要再去買，一周跑2次好市多買綠茶，因此獲得「綠茶先生」的封號。對此，網友們紛紛留言，「我也很愛喝，但是我不想被叫綠茶XD」、「店員內心OS 綠茶（男）來買綠茶了」、「這好喝，成分單純，又是台灣茶，蠻推薦的」、「我都是因為茶沒了才去好市多的」、「如果愛喝飲料店，這很值得買爆」。

但也有人指出「認真回，直接買茶葉自己冷泡，一斤600元的就贏義美了。」

(中時新聞網)