國民黨立委許淑華日前透露前高雄市長韓國瑜未來動向可能開始有不同想法，意外引發外界揣測韓是否已在為下屆黨主席選舉暖身？對此，許淑華苦笑表示，她每次提起韓國瑜都會被多方解讀，但是她真的不知韓是否會參選，「只能說時間到了自然有答案，不便多說，靜觀其變」。

韓國瑜遭罷後，下一步動向都受到外界關注，對此，許淑華日前接受《中時新聞網》採訪時表示，外界現在都在猜韓國瑜的動向，但實際上韓國瑜至今沒有任何想法。不過，許淑華透露，韓國瑜現在有些不同的想法，希望能透過公益性質來替社會做些事情，但因尚未有具體的規劃，現在還不方便講太多。

許淑華一句「韓國瑜現在有些不同的想法」引發外界遐想，韓國瑜此舉是在準備要為下屆國民黨主席舖路嗎？許淑華10月底接受港媒《中評網》採訪苦笑表示，每次提到韓國瑜的後續，總會被多方解讀，韓國瑜是否有意參選黨主席，目前看不出來，只能說「時間到了，自然有答案，大家靜觀其變」。

對於國民黨下屆黨主席議題，許淑華直言，就她個人判斷，目前檯面上應該是現任主席江啟臣和前新北市長朱立倫之爭，至於新北市長侯友宜是否參選，她認為侯應該會專注在新北市政上，不太可能兼任黨主席，增加事務分散力道。

(中時新聞網)