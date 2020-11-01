「人工智能預警心臟病技術」從全球1000餘項創新技術中，在美國百大科技獎最競爭的IT ／電氣類別表現傑出。（源星生醫科技股份有限公司提供）

由臺灣源星生醫張國源博士率領研發團隊，日前以「人工智能預警心臟病技術」從全球1000餘項創新技術中，在美國百大科技獎（R＆D 100 Awards）最競爭的IT ／電氣類別大放異彩。張國源說，「創新」是科技的基底，更是源星生醫科技在「全球百大科技研發獎」（R＆D 100 Awards）脫穎而出的關鍵因素。

據悉，在總共12項獲獎技術中，臺灣OSTAR是除美國、日本外唯一IT ／電氣類別獲獎公司。OSTAR人工智能預警心臟病技術（Artificial intelligence early warning heart disease technology）獲獎列名第一，後列美國麻省理工學院、林肯實驗室、史丹佛大學、美國太空總署NASA、日本豐田Toyota，為臺灣在國際科技研發領域爭光，也為全球醫療科技技術再添一樁佳話。

人工智能預警心臟病技術（Artificial intelligence early warning heart disease technology），此技術可提前於居家及醫院預警心肌梗塞及中風的發生，是促進人類心血管健康的一項重大發明。該項技術通過台灣教學醫學中心IRB臨床試驗，並於2018年榮登美國著名世界級醫學期刊PLOS ONE公開發表。

領軍OSTAR研發團隊的張國源博士表示，源星生醫科技股份有限公司能從全球眾多的創新技術中贏得此大獎，歸功於協助源星生醫科技的許多貴人。研發團隊秉持著創新、永不放棄的精神，將該項純熟的科技技術（心臟頻譜血壓計）及龐大的雲端數據平台整合完成，做好隨時都能帶領所有人進到醫療健康領域最高水準，居家智能照護、醫療健康AI科技不該只是監測數據高低、發訊通知等數據，而是能直接或間接作為連結被照顧者與醫生的好幫手、協助建立個人精準醫療大數據系統！

張國源說，未來，人們擁有一個OSTAR具備AI人工智能的即時監測設備(心臟頻譜手錶)，透過智能即時量測，預警心肌梗塞及中風的發生。

(中時 )