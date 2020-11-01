上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在一場全球抗疫主題的論壇對話中指出，數據分析顯示，50％的新冠病例是由無症狀感染者傳播的，因此要堅持做檢測，檢測到無症狀感染者後，必須要立刻做隔離，否則檢測也沒有意義。

第一財經報導，張文宏表示，無症狀感染者只能透過做核酸檢測來識別，他舉例，武漢10天檢測了900多萬人，新疆近期在發現新冠病例後也做了大規模的檢測。

張文宏說道，雖然中國大陸的疫情看起來好像已經煙消雲散了，但是仍然不應該放鬆警惕，因為第二波疫情正在籠罩著全球很多地方，不能夠抱有僥倖。

張文宏表示，由於目前沒有新冠特效藥或者疫苗出現，因此專家一致認為，透過非藥物治療的措施來控制疫情是很有必要的。

他還強調，非藥物治療的手段在藥物或者疫苗問世前非常重要，醫院的醫療資源同樣非常重要，但長期來看，要控制疫情仍然一定要靠疫苗，「要真正消除病毒，必須加強疫苗的研發，全球加強科研合作對抗擊新冠疫情是非常重要的」。

他說，目前中和抗體顯示的抗病毒效果似乎不錯，但仍然需要更多的探索。

在與張文宏的對話中，英國牛津大學醫學院院長、新冠病毒試驗課題組負責人約翰·貝爾（John Bell）表示，可能要等到聖誕節才能知道今年是否會有新冠疫苗或者特效藥上市。

他預計，在今年年底前，應該至少有兩個疫苗有望拿到最終的臨床數據，「輝瑞和阿斯利康的疫苗是兩個最有希望的」。

貝爾又指，如果從有效性來看，疫苗能夠提供50％的有效率就已經很不錯了。

(旺報 )