現在到銀行開戶到底需要存多少錢？近日有民眾到銀行申辦薪轉戶頭時，行員要求他至少存5千元，還說下個月底才能領出，否則行員要打報告，讓他驚訝為何開戶金額從過去的100元變成5000元，忍不住上網詢問：「是我太久沒開戶了嗎？」，有網友爆內幕指出，根本不合規定，可能只是為了業績需求。

有民眾到銀行開戶被要求存5千元。（圖／截自臉書爆怨2公社）

原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文指出，近日為了薪資轉帳到銀行開戶，遭行員要求「開戶需要存5千元」，接著又說「可以的話，下個月的月底再領出來」，否則若太早使用，行員需要打報告，讓原PO不解現在的銀行規定怎麼那麼多，記得以前只需要1百元就能開戶。

貼文一出引起網友討論，紛紛回應「我薪轉不用存耶」、「我開完戶就去外面提款機領出來了」、「你可以領看看，看他是不是真的要寫報告」、「多年前去開戶就要5000了，有的銀行1000」。

還有網友說「我以前開帳戶被要求要存1萬」、「之前去銀行要開戶，櫃檯小姐說要50萬」。據了解，為了防止詐騙、洗錢，現在道銀行開戶，過程會較過去繁瑣，至於要存多少錢，則視各銀行而定，薪轉戶頭通常0元就可以開戶，對於原PO開戶被逼存5千，而且下個月底才能領出，有可能只是行員有業績需求。

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(中時新聞網)