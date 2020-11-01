長榮大學臉書封面照換成白絲帶照，追思遭擄殺的馬國籍女大生。（截自長榮大學臉書）

馬來西亞籍鍾姓女大生在台遭殺害棄屍，長榮大學師生31日發起追思活動，校長李泳龍鞠躬向鍾女家屬、師生及社會道歉，晚間校方臉書、官網也將封面照改成「白絲帶」，官網更整個換成黑白色。

長榮大學師生31日舉辦追思活動，於行政大樓旁設置追思牆，於行政大樓及圖書館廊間舉辦追思牆活動，校長李泳龍率領師生一起追思鍾姓女學生，寫下對她的思念貼於追思牆上，之後學校也會擇期舉辦追思會。

李泳龍在媒體鏡頭前，向受害女大生家屬、社會大眾鞠躬道歉，表示長榮大學是關懷學生的大學，不解為何會發生這樣的事件，身為校長他要扛起一切責任，未來將與政府合作，全力改善學生通學路安全，相關疏失也會一併檢討改進。

此外，長榮大學官方臉書也將封面照換成「白絲帶」，並用英文寫下「STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN（請停止對女性的暴力行為）」，而官網也全面改成黑白顏色哀悼，盼未來別再發生類似事件。

(中時新聞網)