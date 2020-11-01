109學年HBL高中籃球甲級聯賽資格賽在苗栗進行，連續兩天在男甲資格賽為同德家商建功的前鋒仲俊威，跟前普門高中女籃隊好手陳芷英同樣來自台中雙十國中，高中經過轉學、停賽一年，來到同德家商，期許把握機會好好表現一番。

仲俊威出身JHBL乙級台中雙十國中，是前普門高中、現UBA大專聯賽台科大女籃大一前鋒陳芷英的同梯，他說，跟陳芷英很熟，替雙十打JHBL乙級，國三最後一季晉級南區八強，可惜無緣全國決賽，畢業後考進HBL名校新竹縣東泰高中，高二首度報進12人正選，但上場時間不多。

高三仲俊威離開東泰，短暫待在薇閣高中，不久就轉到同德，依規定停賽一年後，本季首披同德戰袍，在資格賽沒想到連續兩戰都立奇功，對台北市成功高中，第4節結束前16秒同德落後3分，最後一擊連2投不中，仲俊威搶下這個play同德的第2個進攻籃板，得以有第三波攻勢，眼明手快的他，第一時間把球傳給此役已飆進5記三分彈、手感最熱的隊友陳宥勳，陳宥勳壓哨命中，延長賽同德氣勢高漲，最終後來居上氣走成功。

再來是對宜蘭高中，仲俊威在比賽最後0.6秒最後一擊壓哨破網，幫助同德再勝，連續兩天建功讓苗栗巨蛋體育館儼然成了他的幸運地，他說，自己基本功不是很好，重心也稍高，雖然主要打小前鋒，三分球又不夠準，都是未來要補強之處，同德教練涂力山也說，仲俊威進攻較單調，面朝籃圈常常是「直來直往」，不會拐個彎，或運用腳步變化進攻，成功率才不夠高，往後得多練些攻擊招式。

(中時 )