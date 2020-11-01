震驚全國、有損台灣國際形象的台南女大生命案，內政部長徐國勇昨日南下了解該案處理現況，並表示相關的檢討與究責，還有高階警官的調動，尊重台南市長黃偉哲決定，黃偉哲今早受訪時表示，「獎勵由基層起，懲處由高層起」，等行政檢討報告出來，不寬貸也不包庇，該怎麼辦就怎麼辦。

黃偉哲說，這次警察應負的責任，已經要求市警局在最短時間內提出行政檢討報告，但希望給他們一些時間，就算是嫌犯抓到了，到檢察官手裡，如何犯案，還有很多偵辦過程，檢察官也不是一時三刻就能起訴，案情有調查必要，行政懲處也有調查必要，給警方一點時間，但不宜拖太久。

「有功則賞，有過則罰」，黃偉哲表示，等調查結果出爐後，一定賞罰分明，讓基層員警心服口服。此外，黃偉哲說再次重申「獎由基層起」，第一線人員攻堅、最短時間內破案警察人員有功人員要獎勵；延誤報案、誤導媒體讓社會輿論大反轉的人，也有該負責任。

至於要記過還是懲處、調職，黃偉哲會跟中央警政署商議，高階警官屬警政署管轄範圍，基層員警由地方政府自行調配，中央跟地方會協議來好好處理，「但要等調查有一定結果才懲處，不然會造成不公，也不是我們所希望。」

黃偉哲最後也強調，既然要公正，調查就要詳實，才能有具體的懲處，但他一定「不寬貸，也不包庇，該怎麼做就怎麼做。」

(中時 )