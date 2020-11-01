大坑10號步道適合親子同遊，台中市觀旅局舉辦「我是登山王」，新增500位制霸登山王。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「我是登山王」活動邀請登山達人辦理5場登山課程，推廣登山安全的重要性，廣受山友好評。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市長盧秀燕日前視察大坑9號步道，沿途熱情向山友問好。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

為行銷大坑登山步道，台中市觀旅局舉辦「我是登山王」觀光活動，於今年8月開始推出一系列行銷推廣活動並結合在地大坑及新社商圈推出優惠折扣，活動於10月31日圓滿落幕，期間新增500位制霸登山王，讓大坑觀光旅遊人次提前突破200萬，帶動觀光產業及商圈發展。

觀旅局長林筱淇表示，12條大坑登山步道依難易度不同分為全家同遊的親子級、大眾遊憩的休閒級、強身健體的健腳級；「2020我是登山王」將大坑登山設計成趣味遊戲，活動期間在步道架設生態尋寶立牌，只要跟立牌合照即可完成任務，還能獲得限量徽章及精美禮品。

另年底前憑活動限量徽章還可至大坑、新社的多家業者享專屬優惠，凡參加「2020我是登山王」活動就有機會獲得鋁合金帳篷、高級變形天幕專業套組及行動料理桌等總額超過10萬元大獎，將於11月12日直播抽獎，民眾務必在11月10日前兌換活動禮品及摸彩券。

林筱淇進一步補充，大坑風景區素有台中後花園美名，透過「我是登山王」活動，分享大坑美景，不僅能鍛鍊身心還能將美景盡收眼底。這次也邀請登山達人辦理5場登山課程，推廣登山安全的重要性，廣受山友好評，市府將持續打造友善登山環境讓民眾幸福有感。

台中市風景區管理所最後也提醒，大坑風景區除了有不同風貌的步道外，也有芋圓、麻竹筍、甕窯雞、虱目魚丸等在地美食，大坑的溫泉更是舒展身心的最佳去處。

(中時 )