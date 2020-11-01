新疆維吾爾自治區最新通報，10月31日新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）新增新冠肺炎確診病例3例，均為無症狀感染者轉確診；另外，新增無症狀感染者61例。

新增無症狀感染者61例中，疏附縣站敏鄉和周邊鄉鎮46例，與疏附縣相鄰的克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣喀熱開其克鄉和皮拉勒鄉15例，均為接受隔離醫學觀察人員。

截至10月31日24時，新疆現有確診病例54例（重症6例）均為喀什疏附縣病例；無症狀感染者219例，均來自喀什疏附縣和克州阿克陶縣。

《環球時報》報導，一位新疆的醫學專家31日指出，這61例無症狀患者在第一輪的核酸檢測中是陰性，之後第二輪的核酸檢測出陽性，可能存在兩種情況：一是他們可能處於發病的早期，核酸檢測沒能測出來。

該專家的判斷也與官方通報的情況相一致，新疆衛健委副主任顧瑩蘇稱，新冠病毒從感染到能被檢測出來有一定時間間隔，如果第一次核酸採樣正好處於這個時間間隔內，則有可能不被檢出。

根據新冠病毒的潛伏期規律，新冠肺炎的潛伏期1至14天，常見潛伏期為3至7天，這是指90％左右的人在感染病毒後第3至7天內核酸檢測會呈陽性，還有一些人少於3天，有些人多於7天。

另一種可能就是存在「假陽性」的情况。耶魯大學公共衛生學院副教授陳希表示，新疆正在實施的重複核酸檢測很有必要，如果傳染範圍不大，重複檢測可以避免統計上因為「假陰性」而錯漏。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發說，如措施採取得當，沒有明顯防控漏洞，大概7天左右新增病例數就會下降，14天左右會出現明顯下降，因此他認為，新疆的疫情是否得到完全控制，還需再觀察幾日。

王廣發認為，新發病例仍均系無症狀感染者，這一方面說明當地篩查非常及時，但另一方面或許也說明情況尚不能太樂觀，因無症狀感染者除了暫時症狀較輕，還是有傳染性，倘若不斷出現無症狀感染者，說明防控可能存在某些死角。

(旺報 )