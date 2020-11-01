德國柏林杜莎夫人蠟像館在美國總統大選登場前「大動作」表態，將川普的蠟像當成廢棄物一般丟進大型垃圾桶。

美國總統大選倒數2天，德國柏林杜莎夫人蠟像館選前「大動作」表態，將川普的蠟像當成廢棄物一般丟進大型垃圾桶。

綜合路透社、美媒《國會山莊報》（The Hill）報導，德國柏林的杜莎夫人蠟像館10月30日大動作將川普的蠟像丟進大型垃圾桶裡，畫面顯示，身穿黑色西裝的川普蠟像被插在用藍色塑膠袋包裹的數個大型垃圾之間，一旁還插上含有推特符號的「假新聞」、「你被炒了」等推文旗幟，垃圾桶正面還貼了一張寫有「丟掉川普讓美國再次偉大」的標語，畫面相當滑稽。

柏林杜莎夫人蠟像館行銷經理亞爾辛達格（Orkide Yalcindag）表示，館方大動作將川普蠟像移走只是「預備措施」，是美國總統大選登場前的象徵性事務而已，不過路透社評論，杜莎夫人蠟像館此舉顯然反映了對本周二美大選結果的期待。

德國柏林杜莎夫人蠟像館在美國總統大選登場前「大動作」表態，將川普的蠟像當成廢棄物一般丟進大型垃圾桶，川普蠟像被推離館內時，還經過一旁笑臉盈盈的歐巴馬蠟像。（圖／路透社）

Madame Tussauds in Berlin loaded its effigy of President Trump into a dumpster, a move apparently intended to reflect its expectations of #Election2020 https://t.co/YgPEZnLfnj pic.twitter.com/C7L6kVczNy — Reuters (@Reuters) October 30, 2020

更搞笑的是，館方推走川普垃圾蠟像時，還經過了杵在一旁笑臉盈盈的歐巴馬及雷根等兩位前美國總統的蠟像身旁。

這並非杜莎夫人蠟像館頭一次利用川普蠟像表達立場，今年8月，紐約杜莎夫人蠟像館也為川普蠟像戴上口罩，以鼓勵入場民眾重視戴口罩、對抗新冠病毒。

自拜登確定代表民主黨角逐下任美國總統大位以來，數月來川普的民調數字便以2位數持續落後拜登，多數選民不滿他處理新冠肺炎疫情的態度與方式，不過隨著他染疫後快速痊癒，加上近幾周積極造勢，在幾個關鍵州中他和拜登的差距已逐漸縮小。

不過川普在德國的人氣仍相當低迷，紐約「每日新聞」（Daily News）引述美國皮尤研究中心（Pew Research Center）9月的民調數字，顯示只有26%的德國人仍對美國抱持好感，每10名德國人中，只有1人對川普有信心。

(中時新聞網)