基隆市「海豹岩」因缺乏管理單位，常有遊客攀爬拍照，基隆鳥會曾向市府提報為自然紀念物，並撰寫計畫參加第五屆「綠獎」甄選，近日比賽結果出爐，獲得第5屆綠獎肯定。

基隆熱門打卡旅遊景點「海豹岩」，但因常有人爬上去拍照，引發管理及安全問題，基隆鳥會地方居民、團體籌組「八斗子漁村再生聯盟」，為讓公權力能夠進入管理，2018年向基隆市政府提報為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物。

此外，基隆鳥會更撰寫「海豹岩及八斗子漁村守護計畫」，其中盼透過講座、戶外學習課程讓民眾了解大坪潮間帶的生態，並讓海豹岩自然紀念物審議程序中的公聽會順利通過；與在地美術老師、學生以海豹岩 3D 模型為本，在八斗子傳統漁村內仿製海豹岩，讓海豹岩議題與八斗子漁村結合等。

基隆鳥會常務理事沈錦豐表示，這次計畫是希望讓大家了解八斗漁村尚存的文化資產，很幸運獲獎受肯定，但仍希望海豹岩自然紀念物可以順利通過，市府能在八斗子漁村內設置永久的仿製海豹岩，讓海豹岩永續經營。

(中時 )