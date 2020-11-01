台東空軍志航基地1架編號5261的F-5E戰機29日失事墜海，飛官朱冠甍上尉跳傘後仍殉職，戰機落海前的關鍵影片曝光，當時衝刺高度低於標準，資深飛行員從畫面研判，朱冠甍應正拚命搶救飛機。此次失事的F-5E戰機，2年前在台東志航基地降落時就曾爆胎，前飛官呼籲，如果將「戰備零件」拿出來用，或許就能多保住一條人命。

透過民眾提供的監視器畫面可以看到，F5-E戰機失事前離海平面非常近，先是平飛，隨後機頭略有仰角，接著又恢復平飛姿態，之後消失鏡頭中。

此次失事的F5-E戰機，2018年曾在降落時爆胎，去年剛完成大檢。（圖／中天新聞畫面）

前飛行教官于皓瑋認為，若把戰備零件拿出來用，或許可以保住飛官性命。（圖／中天新聞畫面）

前飛行教官于皓瑋表示，F-5E戰機已經失速了，因飛機要靠一定速度，產生升力後才會浮起來，這架飛機很不幸在起飛過程中，是在一個低空，速度雖足夠起飛但沒有很大，所以會一直產生失速現象，而飛行員也試著拉機頭，維持飛行高度，好提高跳傘機率。

這架編號5261的F5-E戰機，1980年出廠，去年9月才完成大檢，但2018年7月有兩架F5戰機，在台東志航基地降落時發生爆胎，其中一架就是這次出事的5261。于皓瑋指出，戰備零件儲存只是規定，若飛機要淘汰，為什麼不拿出來用？既可以保住飛行員的性命，飛機又變成嶄新的，何樂而不為呢？

F-5E起飛後故障墜海 墜毀前最後身影曝光

(中時新聞網)