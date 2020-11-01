紐約洋基季外揮別光頭哥賈登納(Brett Gardner)，趕走左投傑哈普(J.A. Happ)，放棄火球男康雷(Tommy Kahnle)。洋基今年因疫情損失高達2億美元，明年為避豪華稅只剩3500萬美元薪資空間。

37歲的賈登納生涯13年都效力洋基，他還有最後一季1000萬美元球團選項，但洋基以250萬美元將他買斷。賈登納並不是高薪球員，13季出賽1548場，平均年薪600萬美元。放棄的原因是他真的不行了，打擊率0.223生涯新低。

左投傑哈普去年表現不佳，早就進入高層黑名單，今年季後賽對光芒2.2局被痛打4分。傑哈普簽有自動續約條款(1700萬美元)，10次先發或投滿61.1局即滿足條件(因疫情縮短)，今年洋基只讓他先發9場，擺明是不要他了。

中繼投手康雷是被洋基放到小聯盟，但他選擇出逃。此外合約結束流進自由市場的還有打擊王勒瑪修(DJ LeMahieu)、投手田中將大、左投派克斯頓(James Paxton)、捕手克雷茲(Erik Kratz)。

確定被洋基留下的是前救援王布瑞騰(Zack Britton)，他餘下兩年2700萬美元高薪，合約規定現在就要決定未來兩年的球團選項，洋基居然接受了。加上終結者查普曼(Aroldis Chapman)兩年3200萬美元薪資，牛棚開支的負擔很大。布瑞騰近兩年自責分率1.90，季後賽鎖住光芒4局無失分，他也是洋基的球員工會代表。

(中時新聞網)