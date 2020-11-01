不要打了！ 男童裸身街頭哭 鄰錄影揭家暴案 ★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

北市一位10歲男童於10月28日遭民眾目擊全裸站在街頭，身上充斥傷痕，男童一邊哭喊一邊收拾散落的書包，繼母則在一旁大聲喝斥「住嘴」，讓民眾看傻眼並向台北市議員陳怡君陳情。案經北市社會局與家長商議後，社會局在10月31日回應，已將男童安置在安全環境。

台北市議員陳怡君表示，有民眾在10月21日曾目擊，這位男童全裸站在街頭，書包遭生父扔在馬路上，繼母則在一旁冷眼旁觀，更大聲對男童吆喝「閉嘴」。民眾看傻眼，將全程錄影存證，同步通報113並向陳怡君陳情。

陳怡君怒控，這位男童在過去2年間，遭遭生父、繼母輪流虐待，口、鼻、背、手經常遭暴打，留下結痂傷痕。對此，繼母辯稱，那是小孩愛演戲，傷則是妹妹用筆畫的。家防中心面對答詢則以《兒少法》為由不公開揭露，但強調每次接獲通報都有立刻派人了解。

事件經擴散後，引起社會龐然大怒，不少網友持續關心男童的後續情況。對此，台北市社會局在10月31日發出聲明，臺北市家防中心主任陳淑娟表示，接獲通報後以立刻前往瞭解孩童狀況，此小孩為列管中的個案，檢查小孩身體狀況後確認並未遭毆打。而媒體所見的孩童受傷照，陳淑娟則回應是「早期照片」。

陳淑娟表示，經過家屬與小孩確認街頭怒罵的影片內容後，證實在影片中小孩所喊叫的「不要打」其實是「不要走」。同時也強調，家長當下對於小孩情緒的冷處理，讓他裸身於大街上，並丟書包讓孩童撿，此行為確實不當。

面對大眾最關切的孩童處置，陳淑娟則回應，兒少保護案件是否安置，主要是評估家庭保護因子，而此案考量到目前親屬狀況改變，家長調整需要時間，加上孩子目前處境相當辛苦且不安全，故已將孩子安置至安全的環境。

家防中心最後也強調，兒少保護的工作需要評估及考量非常多層面，才能做出對兒少與家庭最適切的決定；且社工在處理讓孩子理解與父母分離的用語，及公衆揭露都得謹慎，主要是要降低孩子的分離創傷及替代性罪惡感，法律也才會明文規定不可揭露，亦請社會大眾體諒，身為社工有無法揭露案情細節的專業倫理及為難，並給予社工員評估及處理的空間。

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(中時新聞網)