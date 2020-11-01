外送平台近年興起，「代跑腿」已成為許多人兼差甚至正職的選擇。一名網友在臉書分享他等紅燈時看到的「驚人一幕」，一名外送員騎著機車，車上不僅有兩大外送平台置物箱，自己身上還穿著另一家快遞業者的制服、頭戴粉紅安全帽，網友讚嘆「若時間管理得宜，卯起來送月入至少30萬元」。

原PO在臉書社團UberEATS台灣分享最狂外送員照片，這傢伙簡直「集外送大成」，他身上背著UberEats外送箱、後座放了GOGOX快遞箱、頭上戴Foodpanda安全帽、身穿LALAMOVE制服。原PO透露，別以為只有4家，其實還隱藏一家不用箱子的「跑跑腿」。

網友大為佩服，「高手，這是高手」、「這個人我在台北遇過」、「難道是傳說中永不斷單的男人嗎」、「滿滿大平台」、「年度最佳MVP」。

有網友對他的工作精神表示肯定，「可能全家靠他養，只要準時且完美把東西送到客人手裡，接再多平台都沒關係」、「努力賺錢很好，身體也是要顧」、「整天騎車穿梭，要注意安全，摔一次接再多單都沒用」。

(中時新聞網)