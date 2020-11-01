琉璃工房於官方臉書專頁公佈，其創辦人張毅已於11月1日清晨，在妻子楊惠姍、女兒張源及家人陪伴下安詳辭世，享壽69歲，同時琉璃工房也於貼文中表示，楊惠姍感謝這幾日來自全球各地朋友關心集氣與助念，後續相關事宜安排處理中。

10月29日張毅的妻子楊惠姍寫信給員工，講述陪伴張毅走過病痛的心路歷程，在信中提到兩年來，張毅因病不斷進出醫院，並因先天免疫功能及腎等問題，造成身軀腫脹疼痛，看在她心裡宛如刀割，夫妻倆是因《我這樣過了一生》結緣，該片讓張毅於當年同時得到金馬最佳導演、亞太影展最佳導演，而楊惠姍也因此獲得金馬獎最佳女主角，後兩人與王俠軍於1987年創立琉璃工房，雖後來王俠軍獨立成立琉園，當時兩人不被外界看好，但依舊憑著努力闖出一片天。

過去張毅接受本報採訪表示，創立前三年半，因未能掌握「脫蠟鑄造法」技術燒出來的琉璃總是破的，「當時楊惠姍每天站在窯爐前，打開發現又破了，我就知道要再打電話借錢了」，當時一度負債7500萬，想到這些過往張毅依舊感到心酸，但現今的琉璃工房作品不但受到美、英、日、德等國青睞，且逾20件作品獲世界級重要博物館典藏，且在台灣、大陸、香港、美國等地皆有其藝廊展出。

(中時 )