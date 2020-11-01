眼見同城宿敵快艇在今年季後賽提前淘汰出局，湖人射手丹尼格林最近不禁在播客節目當中公然嘲諷，這是快艇太過自大的惡果，畢竟他們上季確實太過囂張了，「假如你用不正確方式打球或看待球賽，籃球之神將會懲罰你學會怎麼謙卑！」

「我的意思是，很多人喜歡用嘲諷方式把話講出來，這當然很酷，我喜歡那樣做，」丹尼格林表示，「但你不應該如此自大，因為很多時候情況會完全相反，你應該懂我意思，往往最讓人感到諷刺的是，事情在很多時候都朝相反方向發展。」

會讓丹尼格林如此不滿嘲諷的主因，在於外界不斷宣揚洛城內戰，甚至打出快艇可以擊敗湖人的廣告，貝弗利、保羅喬治等快艇球員也不只一次公然說出垃圾話，沒想到快艇卻在西區準決賽，從3勝1敗聽牌後，被金塊連贏3場淘汰。

丹尼格林在今年季後賽也曾遭受外界猛烈抨擊，甚至嚴重到死亡威脅，因為他在總冠軍賽G5最後關頭三分出手落空，讓他蒙受相當大的指責，幸好他隨即在G6找回三分手感，順利幫助湖人奪下隊史第17冠，徹底幫自己「洗白」了。

(中時 )