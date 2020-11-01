109學年度HBL高中籃球聯賽男甲資格賽上演「新師徒對決」，新北穀保家商、北市開南商工爭B組第三，也是最後一席二、三名交叉淘汰賽的資格，穀保教練羅天金過去曾掌開南兵符多年，101學年球季結束後離開，8年後他面對老東家，而開南現在的教練檔林伯軒、方家豪，更是8年前他所帶的最後一批子弟兵。

昔日師徒、今日對手，贏家才能前進下一輪、輸隊淘汰出局，雙方儘管平常心看待，還是得硬碰硬，最終薑是老的辣，羅天金率領的穀保93比59勝出，搶下B組第三，要在二、三名交叉淘汰賽為預賽門票繼續努力。

以相當大比分差被當年指導過3年的教練淘汰，林伯軒和方家豪輸得心服口服，推崇恩師羅天金這幾年雖在HBL進進出出，但還是有他的一套，羅天金更不諱言，實力就是王道，當初資格賽抽籤抽到B組，因和基商、木柵高工同組，不少球員是素人的穀保、開南，只有搶第三的份。

林伯軒、方家豪從打球、讀書、教球，高中、大學、職場，都離不開「開南」這個名字，兩人半開玩笑說：「這就是所謂的從一而終，不是嗎？」

至於羅天金，最早其實先帶穀保家商女籃，還在86學年拿到隊史唯一一座冠軍，得意門生包括現在國泰女籃系統當教練的初詠萱，羅天金還當選過U18中華亞青女籃教練，到日本德島斬獲亞軍，幾年後離開穀保，轉接開南男籃兵符到101學年，3年前才回到穀保接男籃兵符。

(中時 )