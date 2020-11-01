許多丈夫為了參與小孩的生產過程，會進入產房陪產，不過一名人妻上網發文透露，自從丈夫陪產後一直拒絕與她愛愛，至今已經5年沒有過性生活，只因丈夫說看到她就會想起陪產的血腥畫面，她日後卻在手機上發現，丈夫要求不只一個女人傳不雅照，讓她瞬間崩潰。

這名人妻在臉書《靠北老公2.0》發文指出，她與丈夫奉子成婚後，老公常常早出晚歸，回家後總是在滑手機或看電視，兩人已經5年都沒有性生活，老公總是以「很累」或「小孩在」為由迴避，讓她相當無奈。

不料人妻日後無意間從丈夫手機發現，他竟在社交平台上和不只一個女人傳露骨對話，甚至要求她們傳送不雅照片，以滿足私慾，發現當下她立刻提出離婚，丈夫則哭求再給他一次機會。

最令人火大的是，丈夫迴避性生活的理由竟然是看到老婆，就會想起生小孩的血腥畫面，讓她相當受傷。貼文曝光後，引起網友公憤，不少人都勸早點離婚，紛紛留言「不愛妳就別將就」、「單邊付出的家庭很難維持」、「要嘛離婚，要嘛各玩各的」，還有網友提醒「男人婚前一張嘴就像樂透，可能會中但機率不高」。

(中時新聞網)