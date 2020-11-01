◎國旅熱林務局推34條山林遊程

多家業者在本屆「ITF台北國際旅展」主推國旅山林、鐵道旅遊，以精緻、深入的類型化旅遊商品吸客。交通部觀光局將明年訂為「自行車旅遊年」，雄獅旅遊超前部署，現場販售自行車、鐵道和跳島行程，規畫主題路線，更設立自行車專屬展示區，預計於全台旅遊熱點設站，搭配雄獅巴士行程並載運自行車，旅客下車後可直接騎單車玩景點，「南投集集單車走讀1日遊」僅899元起，自行車環島台北出發9日行程2萬9900元起。

◎麗寶祕境 落羽松迎賓

秋天是賞落羽松的季節，麗寶樂園渡假區擁有高達千棵的落羽松林，綿延1公里長，在廣闊草原、火炎山、天空之夢摩天輪的映襯下，成為網美心中的夢幻景致。麗寶Outlet Mall 4周年慶11月7日將登場，祭出消費滿額免費暢遊落羽松林。

◎桃園花彩節 徜徉花海拍美照

2020桃園花彩節昨天起在楊梅區秀才休閒園區登場，活動規畫彩虹花道、雙色波斯菊花海等直條紋花田，呈現無限延伸的遼闊感，並以「花香蜜意，楊梅好哞」為主題，結合在地酪農產業，推出牛奶盒互動裝置、滾稻草體驗、小牛餵食等，讓遊客欣賞美景外，更進一步接觸畜牧文化。

◎光織影舞壓軸 古董車秀接棒

新冠肺炎疫情重創觀光產業，嘉義市接連推出強檔活動，力拚觀光，今天閉幕的全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」，1個月展期吸引70萬人次參觀，11月新上檔古董車秀，12月國際管樂節登場，市長黃敏惠到大型旅展活動行銷嘉義市。

◎澎湖龍門閉鎖陣地 揭開軍事面紗

打造觀光新亮點，澎湖軍事祕境「龍門閉鎖陣地」29日正式對外開放，綿延705公尺的地下古坑道最吸睛，縣府委託龍門社區發展協會試營運，開啟澎湖第1起社區自主管理觀光景點的新紀元。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)