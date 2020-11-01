前高雄市長韓國瑜過去在高雄路平的政績為人樂道，但新市府上任後卻備受質疑，路燈不亮、路面坑坑巴巴的投訴頻頻出現；對此，高雄市議員黃捷要市民一起成立路平糾察隊，並要求高市府建置PCI系統資料庫，讓市民明確知道標準數據在哪裡，而不是靠感覺、靠友好程度或是看黨派來給預算並決定優先刨鋪的順序。

黃捷在臉書發文表示，「為什麼我反映的路段一直沒來刨鋪，其他道路卻已經刨鋪完成？標準到底是甚麼？還是我們是二等公民？」這是市民跟她陳情時常提出的疑問，但她很難第一時間以科學根據來回答問題。

黃捷舉鳳山為例，像是鳳山區的五甲二路、文衡路往澄清路方向、南京路等道路至今仍依舊破爛，市府均遲遲未向民眾釋疑，更沒有公開客觀數據，也難免民眾存疑。

黃捷強調，明年市府將採購三台AI自動化道路巡檢車量，理論上鋪面狀況的數據將更完備，但到底能不能公開？市府至今沒有答案。因此，她在工務部門質詢時要求局長，應將道路刨鋪標準公開透明，並建置PCI系統資料庫，讓市民明確知道標準數據在哪裡，而不是靠感覺、靠友好程度或是看黨派來給預算並決定優先刨鋪的順序。

黃捷更指出，目前道路刨鋪依據有PCI檢測、交通流量分析、鑽心試驗及DCP基底檢測等，這些皆是評定道路刨鋪與否的重要科學依據，也是先前工務局答應她要上網公開透明而仍未公開的數值及說明，因此她藉由質詢機會再次跟局長要求，局長也答應她今年年底會有結果，她也會持續追蹤，替市民的納稅錢把關。

(中時新聞網)