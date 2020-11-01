又有日職好手準備挑戰大聯盟！據美媒《紐約郵報》網路版體育新聞報導，日本職棒讀賣巨人隊王牌投手菅野智之，北海道火腿鬥士隊先發投手有原航平、外野手西川遙輝，今年球季後都可能透過入札制度轉戰大聯盟。不過這類訊息幾乎每年球季球束都會被拿來炒作，未必能夠成真。

31歲的菅野智之昨拿下本季第14勝（5敗），自責分率2.04，今年締造開幕戰起13連勝的日職新紀錄，不過距離田中將大的開季24連勝還有一段距離；田中是在2013年寫下這項空前也將絕後的偉大紀錄，隔年即轉戰大聯盟洋基隊。菅野則是平成年間出生的職棒球員中，首位累計突破百勝的投手。

報導中也提到，菅野智之的速球平均約在90至92哩，並不算快；但他控球很好，且能充分混合使用各種變化球，因此成績穩定，2017、18年連莊「澤村賞」。目前菅野的年薪6.5億日圓，並列日職史上本土最高薪紀錄，日職頂級年薪大約600至700萬美元。報導並認為，菅野若到大聯盟球隊發展，應可勝任第3號先發投手的位置。

另外，28歲的西川遙輝是火腿隊開路先鋒，本季累計40盜，打擊率3成10，有126支安打，四壞球88次比三振還多8次，上壘率4成32也很理想。至於同樣28歲的有原航平去年15勝8敗、自責分率2.46，表現非常搶眼；今年7勝9敗、自責分率3.52，成績較為遜色，但仍有一定水準。

(中時 )