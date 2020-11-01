金馬導演、琉璃工房創辦人張毅今（1日）凌晨過世，享壽69歲，張毅才華洋溢、能寫能編能導，但張毅這2年因先天免疫功能以及腎的問題，長期與病魔搏鬥，張毅妻子楊惠姍則在日前發聲明透露，張毅全身插滿管子、針劑「兩臂已經找不到可以打針的地方」，楊惠看著虛弱的張毅仍吃力地提手練習簽名，更是讓她心如刀割。

琉璃工房今早在臉書哀痛證實張毅死訊，並提到：「張毅先生曾經說，只有文化，才有尊嚴」，表示琉璃工房夥伴對張毅先生的辭世滿是無限追思，楊惠姍感謝這幾日來自各地朋友的關心集氣與助念，後續相關事宜安排處理中。

張毅因為動心臟手術造成輸血感染，與他牽手34年的影后妻子楊惠姍，日前則透過琉璃工房發聲明透露，張毅這2年來常進出醫院、病得很辛苦，尤其近期因為先天免疫功能及腎的問題，造成身軀經常腫脹而疼痛「全身插滿管子及針劑，兩臂已經找不到可以打針的地方，發著高燒、咳著血，無法細數的各種疾狀。」

虛弱的張毅努力仍辦公「吃力的用著腫脹幾乎已經提不起筆的手，認真用力的『練習簽名』，因為很多公文要等著他親簽」，楊惠姍看著張毅的辛苦，讓她心如刀割「我祈求菩薩能不能分一點痛給我啊」。

楊惠姍在聲明中向張毅喊話：「你就是我全部的世界，哪怕你是坐輪椅或躺床上，只要你不覺得那是所謂的不好的生活品質，只要你願意活著，我都會快樂的照顧你」，字字心疼與不捨，如今張毅不敵病魔，仍撒手人寰，留給外界無限感傷。

楊惠姍聲明全文。（圖／取材自琉璃工房LIULIGONGFANG&CO.臉書）

(中時新聞網)