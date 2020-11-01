51歲鄭女日前帶著82歲的母親至醫院看診，因領藥區離看診區還有段距離，她便請行動不甚方便的母親留在候診區，自行前往領藥，未料待她領完藥後返回候診區，卻怎樣都看不到母親的身影，她在院內奔走尋找了近1個小時仍找不著，只好報警求助，幸經台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員協助在約20分鐘後，在1公里外找到鄭母，也結束了這場驚險的尋母記。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員10月28日巡邏時獲報有民眾就醫後走失，員警隨即趕至醫院協助鄭女，員警得知鄭母除行動不便外，還患有失智症狀，立即詳細確認鄭母穿著及特徵，向院區大門的保全詢問後，才得知鄭母早已自行走出醫院，不知去向了。

員警研判，拿著助行器慢行的鄭母無法走太遠，隨即二話不說載著報案人沿著醫院周邊找尋，終於在繞行約20分鐘後，在1公里外的建國路與環中路口看到幾乎被夜色掩蓋的鄭母身影。

報案人立即下車跑到母親身旁，開口滿是心疼，帶著哭腔撒嬌埋怨：「妳走這麼遠都不累唷！妳怎麼不等我，我一直找一直找妳耶！這裡黑黑的，妳不怕呀，以後不要玩躲貓貓啦！」鄭母聽女兒這樣說，還狐疑地表示：「你們在找我哦？」

因該處燈光昏暗，員警便陪伴母女兩人等候復康巴士前來，期間得知鄭母過去亦曾走失，立即告知市府社會局愛心手環相關資訊，以便日後鄭母不慎走失時，可以協助發現者迅速聯繫上家屬，另貼心提醒鄭女可在其母親的助行器上加裝反光條或燈光，讓其夜間在路上行走時更加安全；鄭女對於員警充滿溫暖的協助及建議，也再三表達感謝之情。

(中時 )