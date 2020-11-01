曾以電影《我這樣過了一生》拿下金馬獎與亞太影展最佳導演的張毅，同時也是「琉璃工房」創辦人，日前他的妻子楊惠姍才po文求分擔丈夫病痛，今琉璃工房證實清晨時分張毅在妻女陪伴下辭世，享壽69歲，他的情史與生活再度引發關注，影后楊惠姍其實是他女兒的繼母，陪伴孩子長大嫁人。

回顧張毅一生，不僅在工作方面讓人讚許，其實感情生活也引爆話題，如今與他相守數十載的影后老婆楊惠姍，其實並非第一任妻子，他的首任老婆是名作家蕭颯，是她在1986年寫了一篇〈寫給前夫的一封信〉文章，爆出張毅與楊惠姍從合作夥伴成為戀人，引發外界譁然。

1985年，蕭颯中篇小說《霞飛之家》拍成電影《我這樣過了一生》，由她與丈夫張毅擔任編劇，張毅還兼當導演，找來楊惠姍主演，三人合作橫掃當年度金馬獎，楊惠姍封金馬影后，蕭颯與張毅夫妻倆一起拿金馬獎最佳改編劇本，張毅更以此片拿下金馬獎與亞太影展最佳導演獎，三人因此被封為「鐵三角」。

也因為這次合作，讓感情從工作中蔓延到生活，張毅與楊惠姍秘戀，相守30年，也一起迷上琉璃創作，兩人遂攜手退出演藝圈，創辦「琉璃工房」，即便兩人的感情遭到千夫所指，但這些年來，張毅與楊惠姍仍堅定腳步，用琉璃創作創下佳績，據《中央社》報導，琉璃工房公關傳媒總監陳建明表示，兩人在台灣是有辦理結婚登記，至於時間點，則基於隱私不便詢問與公布。

張毅與前妻蕭颯生有一女張源，楊惠姍作為繼母，照顧孩子20年，2007年，張源在上海訂婚，成了人妻，2013年她曾接受《北京晚報》專訪，談到繼母楊惠姍，透露過去都喊她「楊阿姨」，但其實20年來，楊惠姍待她很好，因此訂婚宴在奉茶時，張源轉了念，「我叫了她媽咪」。

(中時新聞網)