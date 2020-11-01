就讀暨大附中高二語文實驗班的佩均，自幼單親，父親體弱無法工作，生活開銷全靠政府低收入戶的補助款，艱辛度日。今年9月底，佩均父親不幸往生，留下的稅款和卡債高達上百萬元，家人未有能力償還，校內老師及社工正在協助辦理拋棄繼承中。

佩均學習態度積極，經常主動替老師和同學們服務。她從高一開始便擔任學校環保志工，利用課餘時間協助學校做整潔評分工作，既勤奮又負責，老師們都很肯定她。

佩均家住埔里桃米山上，姊妹們都就讀升學班，父親因體弱無法接送，所以她們獨自住在學校附近狹小租屋處，雖然生活困苦，但都能互相扶持；而每天晚餐的食物，都是由擔任學校廚工的鄰居阿姨帶回來的剩餘午餐，令人心疼。

佩均父親長期多重器官衰竭，需要定期洗腎，也很常住院，住院期間都靠佩均照顧病父；她時常以醫院為家，作業都是晚上在病床邊完成的。父親過世後，一家遇上經濟困境，惶恐地不知是否能繼續完成學業，甚至連下一餐在哪裡都不知道。

暨大附中教師會表示，佩均父親離世，家中經濟負擔增大，急需各界幫助，您所付出的每一分善款，學校將盡力發揮最大功用，幫助佩均一家渡過難關。

捐款資訊表單： https://forms.gle/QfKU9xU5iSiZV8zz5

(中時 )